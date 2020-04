Giovedì 9 aprile 2020 - 22:20

Wall Street chiude in rialzo dopo nuovo piano Fed, Dow Jones +1,2%

Nasdaq a +0,77%. Petrolio Wti in calo a 22,76 dollari al barile

New York, 9 apr. (askanews) – Wall Street ha chiuso in lieve rialzo una settimana caratterizzata da forti guadagni dopo che la Federal Reserve ha lanciato una nuova serie di misure in grado di garantire prestiti fino a 2.300 miliardi di dollari alle imprese e alle famiglie. Il Dow Jones ha guadagnato l’1,22%, l’S&P 500 ha aggiunto l’1,45% mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,77%.

L’annuncio della banca centrale americana ha relegato in secondo piano gli oltre sei milioni di nuove richieste per i sussidi di disoccupazione, che si aggiungono ai 6,6 milioni di richieste della settimana precedente e ai 3,3 milioni di quella prima.

Il varo delle nuove misure da parte della Fed ha fatto balzare i listini, i rendimenti (che si muovono inversamente ai prezzi) dei titoli di Stato Usa e il prezzo dell’oro (a causa dei timori che le mosse della Fed possano alimentare l’inflazione). Il valore del metallo prezioso è aumentato del 4,1% a quota 1.752,8 dollari per oncia.

Il petrolio Wti a maggio ha perso invece 2,33 dollari, il 9,3%, a 22,76 dollari al barile, in attesa che i maggiori produttori trovino un accordo per limitare la produzione.