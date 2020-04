Mercoledì 8 aprile 2020 - 17:54

Exor, Elkann: crescita in Gedi, crediamo in giornalismo di qualità

"A marzo c'è stata una crescita di abbonamenti e traffico web"

Torino, 8 apr. (askanews) – “Siamo consapevoli che l’acquisizione di Gedi sia stata ‘contrarian’, date le difficoltà che l’industria dei quotidiani sta affrontando. Tuttavia, riteniamo che nonostante queste sfide, le organizzazioni del settore dell’informazione che forniscono giornalismo di qualità continueranno ad attrarre e ad aumentare i lettori paganti”. Lo afferma John Elkann, presidente di Exor, nella lettera agli azionisti, a proposito dell’accordo con Cir per acquistare il suo 43,78% in Gedi.

Elkann sottolinea che in “tempi difficili e incerti” come gli attuali c’è stata una crescita “del 60% degli abbonamenti digitali che Gedi ha registrato a marzo 2020, raggiungendo la quota di 210mila abbonamenti rispetto ai 130mila di fine febbraio”, così come “il traffico nel sito web è aumentato del 220% con una forte crescita dei segmenti audio e video”.

“Il valore del giornalismo di grande qualità – aggiunge il presidente – è emerso chiaramente anche con l’Economist, dove durante le ultime due settimane di marzo il traffico digitale è aumentato di oltre l’80%, con un aumento di oltre il 250% delle registrazioni su base giornaliera e il raddoppio del numero medio di nuovi abbonati. Abbiamo inoltre accolto con entusiasmo Lara Boro come nuovo Ceo dell’Economist. Lara apporta una grande esperienza nei media B2C e B2B e forti capacità di leadership, che sta mettendo a frutto in questi tempi difficili”.