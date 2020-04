Venerdì 3 aprile 2020 - 09:51

Nel 53% delle famiglie dolci di Pasqua fatti in casa

Torna il fai da te secondo la Coldiretti

Roma, 3 apr. (askanews) – “Con gli italiani costretti tra le mura domestiche dall’emergenza coronavirus, in piu della metà delle famiglie (53%) si preparano in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali”. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione della riapertura del mercato degli agricoltori di Campagna Amica a Roma in via Tiburtina 695.

“La necessità di passare il tempo fra le mura domestiche ha spinto al ritorno della cucina casalinga fai da te con – sottolinea la Coldiretti – la riscoperta di ricette e i dolci della tradizione. La preparazione casalinga dei dolci e dei piatti tradizionali delle feste è una attività tornata ad essere gratificante per uomini e donne all’interno delle mura domestiche anche come antidoto alle tensioni e allo stress provocate dalla pandemia”.

“Per quanti colgono l’opportunità di stare tra le mura domestiche per cucinare – prosegue Coldiretti – gli agrichef, i cuochi contadini di Terranostra, hanno creato una serie di tutorial e corsi on line dove vengono spiegati trucchi e segreti della tradizione contadina. E per garantire il rispetto della tradizione a tavola gli agricoltori si sono organizzati in tutta Italia nei mercati e nelle fattorie anche con la consegna a domicilio dei prodotti tipici e di qualità del territorio (www.campagnamica.it)”.

“Nelle ultime cinque settimane gli italiani – riferisce la Coldiretti – hanno riempito i carrelli quasi raddoppiando gli acquisti di farina (+100%) e lievito di birra (+73%), ma l’aumento è stato e del 43% per lo zucchero e del 40% per le uova che sono quest’anno le vere star della settimana della cucina delle feste a fronte di un crollo del 30-40% per quelle confezionate al cioccolato”.

“Una tendenza che si accentua con l’avvicinarsi della Settimana Santa durante la quale – secondo la Coldiretti – saranno ben oltre 400 milioni le uova “ruspanti” consumate secondo tradizione sode per la colazione, dipinte a mano per abbellire le case e le tavole apparecchiate o utilizzate in ricette tradizionali o in prodotti industriali e artigianali. Nelle case le uova sono unacomponente fondamentale nella maggioranza dei dolci tipici regionali, usate come ingrediente ma anche come decorazione”.

Fgl/int5