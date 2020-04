Venerdì 3 aprile 2020 - 09:59

Catalfo: reddito d’emergenza per 3 milioni di italiani

Il costo della misura si aggira attorno ai 3 miliardi

Roma, 3 apr. (askanews) – “C’è una parte di famiglie e cittadini italiani che non hanno alcun sostegno, sono circa 3 milioni e per loro sarà previsto il reddito d’emergenza che li aiuterà a sostenere la famiglia in questa fase di emergenza”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Class Cnbc, aggiungendo: “il costo si aggira intorno ai 3 miliardi”.

