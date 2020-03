Martedì 24 marzo 2020 - 16:37

Coronavirus, Federalberghi rinvia la 70esima assemblea nazionale

Prevista a Parma a maggio, sarà rimodulata in base alle necessità

Roma, 24 mar. (askanews) – Rinviata per l’emergenza coronavirus la 70esima assemblea nazionale della Federalberghi, che era prevista a maggio a Parma. Lo comunica l’associazione degli albergatori, sottolineando che la decisione è stata presa “a causa del protrarsi dell’incertezza determinata dall’epidemia di coronavirus”.

L’incontro annuale tra gli albergatori italiani e “il relativo confronto con il mondo della politica, delle istituzioni e delle imprese del Paese, avrebbe dovuto svolgersi a Parma dall’8 al 10 maggio. La data dell’assemblea sarà rimodulata nel rispetto delle necessità dettate dalle attuali circostanze”.

“Non avremmo voluto – spiega il presidente Bernabò Bocca – proprio a causa della situazione di sofferenza che attanaglia il mercato, rinunciare alla possibilità di incontrarci, per discutere insieme delle iniziative da assumere per resistere a questa bufera e per favorire la ripartenza del settore. Ma il senso di responsabilità nei confronti della comunità, il doveroso rispetto dei provvedimenti adottati dalle autorità e la necessità di presidiare costantemente le nostre imprese ci hanno indotto a soprassedere, in attesa del nostro prossimo incontro”.