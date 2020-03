Martedì 24 marzo 2020 - 11:01

Coronavirus, Calzedonia converte produzione in mascherine e camici

In una fase iniziale si produrranno 10mila dispositivi al giorno

Milano, 24 mar. (askanews) – Il gruppo Calzedonia ha risposto all’appello delle istituzioni mettendo a disposizione impianti e risorse dell’azienda: a partire da lunedì 23 marzo ha riconvertito alcuni dei propri stabilimenti alla produzione di mascherine e camici.

Gli stabilimenti riconvertiti alla produzione di mascherine e camici, si legge in una nota saranno quelli di Avio (TN) e Gissi (CH), per quanto riguarda il territorio italiano, e gli stabilimenti croati di proprietà del gruppo veronese. La conversione è stata possibile sia grazie all’acquisto di macchinari speciali per la creazione di una linea semi-automatica, sia formando le cucitrici al nuovo tipo di produzione.

Questo nuovo assetto permetterà la produzione di 10.000 mascherine al giorno nella fase iniziale, ma si prevede un incremento delle unità prodotte nelle prossime settimane. La consegna delle mascherine è iniziata lunedì 23 marzo con le prime donate all’ospedale e al Comune di Verona.

L’operazione, si legge in una nota, è stata fortemente voluta dal presidente Sandro Veronesi che fin dall’inizio ha dimostrato la sensibilità del gruppo nei confronti dei propri dipendenti, clienti e dell’emergenza sanitaria in corso, chiudendo dapprima tutti i punti vendita delle zone cosiddette rosse e successivamente quelli di tutta Italia, anticipando i relativi decreti del Governo.