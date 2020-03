Lunedì 23 marzo 2020 - 15:35

Mondadori: Franzosi nuovo direttore finanziario dal 4 giugno

Viene dalla Fininvest, "ha una profonda conoscenza del gruppo"

Roma, 23 mar. (askanews) – Alessandro Franzosi sarà il nuovo direttore finanziario della Mondadori, prendendo il posto di Oddone Pozzi. Lo comunica il gruppo editoriale, sottolineando che Franzosi assumerà il ruolo di chief financial officer dal 4 giugno. Attualmente ha l’incarico di direttore Corporate finance e Business development della Fininvest e “nel suo lungo percorso professionale ha maturato una profonda conoscenza operativa del settore editoriale e delle attività del gruppo Mondadori”.

Nato a Milano nel 1964, laureato in economia all’università Bocconi, nel 1990 Franzosi è entrato nella holding Fininvest, dove si occupa inizialmente di pianificazione strategica, per poi passare nel 1994 nel dipartimento di Corporate development. Nel 1995 passa in Olivetti Telemedia, nell’area Business development e, successivamente, passa alla divisione internet e multimedia con la carica di Cfo. Nel 1997 entra nel dipartimento di M&A di Banca Imi, con una focalizzazione sui settori Media e Telecom.

Dal 1999 lavora in in Morgan Stanley, di cui diventa managing director nel 2005. Dopo oltre 10 anni passa in Societè Generale, dove nel 2010 assume la carica di responsabile delle attività M&A per l’Italia per poi tornare nel 2013 alla Fininvest con la carica di direttore Corporate finance e Business bevelopment.