Le Borse europee in profondo rosso

Si prospetta un'altra giornata difficile per i mercati

Milano, 23 mar. (askanews) – Si prospetta un’altra giornata difficile per i mercati europei sulla scia delle vendite che hanno colpito le Borse asiatiche per i timori dell’avanzata del coronavirus, con mezzo mondo in lockdown, e dopo il fallimento nella notte del primo voto al Senato Usa sul maxi pacchetto anti-pandemia da circa 2.000 miliardi di dollari. Maglia nera a Francoforte (-4,8%), seguita da Londra (-4,7%), Madrid (-4,5%),Parigi (-4,4%) e Milano (-4,2%).

I casi di coronavirus nel mondo sono oltre 339mila, secondo l’ultimo bollettino emesso oggi dalla John Hopkins University.

Cina, Italia, Stati Uniti, Spagna, Germania e Iran sono nell’ordine i Paesi più colpiti. Il bilancio delle vittime è al momento pari a 14.706.

