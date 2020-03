Lunedì 23 marzo 2020 - 15:38

Coronavirus, Patuanelli convoca i sindacati per domani alle 11

Riunione sollecitata da Cgil, Cisl e Uil. Sarà in videoconferenza

Roma, 23 mar. (askanews) – I sindacati sono stati convocati per domani alle 11 dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli per discutere del fermo delle attività produttive nei servizi non essenziali. La riunione, che si terrà in videoconferenza, era stata sollecitata dai leader di Cgil, Cisl e Uil. In Lombardia e nel Lazio i sindacati dei metalmeccanici hanno già annunciato uno sciopero di 8 ore del settore.