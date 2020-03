Venerdì 20 marzo 2020 - 11:56

Poste: in ordine alfabetico per ritiro pensione, 26 marzo-1 aprile

Per garantire la tutela dei clienti e dei lavoratori

Roma, 20 mar. (askanews) – I pensionati che ritirano la pensione presso gli sportelli di Poste Italiane dovranno presentarsi secondo un preciso ordine alfabetico a partire dal 26 marzo. Lo ha reso noto Poste Italiane.

Ecco le modalità: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

“Con l’obiettivo di contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello”.

Nell’attuale emergenza sanitaria, “le nuove modalità di pagamento delle pensioni – spiega Poste – hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane”.

In questa fase, “ciascuno è pertanto invitato ad entrare negli uffici postali esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili, in ogni caso avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico”.