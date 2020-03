Venerdì 20 marzo 2020 - 12:44

Patuanelli: ore cruciali, dl Cura Italia solo primo step

A lavoro per ulteriori misure, le approveremo in prossime settimane

Roma, 20 mar. (askanews) – “Sono ore cruciali queste, in cui al dramma sanitario che ha la priorità su tutto, si aggiungono le difficoltà economiche e lavorative. Ne siamo consapevoli e abbiamo varato questo primo urgente decreto per fronteggiare le necessità minime di imprenditori e lavoratori. Ma è appunto un primo step: stiamo già approntando ulteriori misure che approveremo nelle prossime settimane e che saranno ulteriore ossigeno al motore del Paese, che non può e non deve finire in ginocchio”. Lo scrive su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

“Vi chiedo di collaborare e di restare uniti per non fermare l’Italia”, ha concluso.