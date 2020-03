Venerdì 20 marzo 2020 - 12:04

Le Maire: l’Ue verrà travolta da questa crisi se abbandona l’Italia

O si mostra politicamente compatta, oppure l'Unione non si rialzerà

Roma, 20 mar. (askanews) – Come progetto politico di Unione europea “siamo in pericolo” di fronte alla pandemia da coronavirus, ha avvertito il ministro delle Finanze della Francia, Bruno Le Maire. “Vediamo bene che nei primi tempi noi europei abbiamo reagito in ordine sparso, di fronte a una crisi di questa ampiezza o siamo uniti, e dimostriamo che il continente europeo è unito politicamente e energico, e allora ne usciremo più forti di prima, se invece siamo a l’ognuno per sé, se lasciamo cadere alcuni Stati, se diciamo ad esempio all’Italia ‘cavatevela da soli’ l’Europa non si rialzerà”.

“L’Europa politica non si rialzerà – ha avvertito Le Maire durante una intervista alla Tv francese Lci – perché i cittadini diranno che ‘se non ci aiutate quando siamo in difficoltà , non ci tutelate, non ci date garanzie, allora a cosa serve l’Europa?'”.

La decisione della Bce di varare un nuovo massiccio piano di acquisti di titoli contro la pandemia “dimostra che è stata capace di reagire con forza. Se non siamo capaci di unirci, il progetto politico di questa Unione europea verrà travolto da questa crisi. Lo abbiamo fatto le decisioni sui confini di Shengen, ora dobbiamo continuare in questa direzione”, ha detto ancora Le Maire. (segue)