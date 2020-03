Venerdì 20 marzo 2020 - 22:33

Gualtieri: sospensione patto stabilità decisione saggia

Il ministro al TG1: auspichiamo poi una risposta economica

Milano, 20 mar. (askanews) – La sospensione del patto di stabilità da parte dell’Unione europea “è una decisione saggia, che abbiamo auspicato e sostenuto per finanziare il nostro Sistema sanitario nazionale, la Protezione civile, per dare una risposta a questa pandemia. Ma significa anche che nell’immediata uscita dalla crisi non si dovrà immediatamente tornare a quei parametri”. Lo ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, intervenendo a Speciale TG1.

“E’ una seconda tappa – ha aggiunto Gulatieri – rispetto all’aumento della flessibilità, adeguata alla natura della crisi che stiamo vivendo. Inoltre auspichiamo anche una terza fase che preveda una risposta economica adeguata a questa crisi”.