Venerdì 20 marzo 2020 - 19:43

Coronavirus, Patuanelli: produzione mascherine sale da 1 mln a 75 mln

Ci sono 25 aziende già in grado di operare la riconversione

Roma, 20 mar. (askanews) – L’attuale produzione italiana è di circa un milione di mascherine al mese, ma grazie alle nuove misure contenute nel decreto CuraItalia verranno raggiunti 75 milioni di unità nel giro di un mese, per poi crescere ancora. Lo ha assocurato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in un post su Facebook in cui ha parlato dell’incontro avuto con il commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton, che riferisce Patuanelli, “ha lodato l’azione promossa dall’Italia e mi ha dato l’opportunità di presentare il nostro modello di rafforzamento della produzione di dispositivi di protezione individuali”.

Il ministro ha spiegato che “25 delle oltre 800 aziende contattate in pochi giorni dal Commissario straordinario, Domenico Arcuri, sono già in grado di operare la riconversione alla produzione di Dpi”.

Ciò sarà possibile “anche grazie ai 50 milioni di finanziamento alle imprese previsti a tal fine dal Cura Italia, e ai 400 milioni riservati a contratti di sviluppo a medio termine”. Patuanelli ha “fatto appello, a nome del Governo e dell’intero Paese, allo spirito di solidarietà europea. Dobbiamo essere uniti ora più che mai ed evitare che questa guerra sanitaria nei confronti del virus non diventi una guerra commerciale ed economica tra Stati membri”.