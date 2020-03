Venerdì 20 marzo 2020 - 09:43

Coronavirus, Diasorin: da FDA Usa via libera a utilizzo test

Kit fornisce una risposta rapida e semplice per rilevazione virus

Milano, 20 mar. (askanews) – DiaSorin Molecular, divisione del gruppo italiano DiaSorin, ha ricevuto dalla Food and Drug Administration (FDA) l’autorizzazione all’uso di emergenza per il test Simplexa Covid-19 Direct Kit.

Il kit, spiega l’azienda, è in grado di fornire una risposta rapida e semplice per la rilevazione della sindrome respiratoria acuta causata dal Coronavirus 2, il virus che causa il Covid-19, direttamente dai tamponi rinofaringei. Il kit è progettato per l’uso sullo strumento Liaison MDX e può essere implementato nei laboratori diagnostici ospedalieri, evitando la necessità di inviare il campione da analizzare ad altri centri di riferimento esterni, consentendo così l’esecuzione del test nel luogo in cui si trova il paziente.

A Piazza Affari il titolo Diasorin balza del 12%.