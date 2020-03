Venerdì 20 marzo 2020 - 09:46

Borse asiatiche in rimbalzo, Tokyo chiusa per festività

Avanzano Hong Kong, Seoul e Shanghai

Roma, 20 mar. (askanews) – Borse asiatiche in rialzo quest’oggi con i listini che tentano il rimbalzo dopo le profonde perdite registrate nei giorni scorsi. Oggi la borsa di Tokyo è chiusa per festività.

Hong Kong ha chiuso in rialzo, con l’Hang Seng che ha guadagnato il 4,91%, mentre Shanghai ha guadagnato il 2,52%. Bene anche la borsa di Seoul, con il Kospi che ha fatto registrare un progresso del 7,44%. In luce anche Taiwan, in rialzo del 6,37%.