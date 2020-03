Giovedì 19 marzo 2020 - 20:52

Lagarde: coronavirus shock estremo, Bce sosterrà tutti cittadini

"Pronti a espandere le misure, esploreremo tutte le opzioni"

Roma, 19 mar. (askanews) – La pandemia di coronavirus è uno “shock economico estremo” e la Banca centrale europea è pronta a sostenere tutti i cittadini dell’area euro. Lo assicura la presidente della Bce, Christine Lagarde, in un intervento pubblicato su “la Repubblica”. Il maxi-piano deciso dall’Eurotower per l’emergenza Covid-19 “sottolinea la determinazione della Bce a fare la sua parte per sostenere ogni cittadino dell’area euro in questo momento di estrema difficoltà”.

“La Bce – spiega Lagarde – assicurerà che tutti i settori dell’economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli, che consentano loro di assorbire questo shock. Siamo assolutamente pronti a incrementare l’entità dei nostri programmi di acquisto di attività e ad adeguarne la composizione, nella misura necessaria e finchè le circostanze lo richiederanno. Esploreremo tutte le opzioni e tutti gli scenari per sostenere l’economia per l’intera durata di questo shock”.