Giovedì 19 marzo 2020 - 18:50

Intesa Sp: rivisto il corrispettivo per vendita filiali a Bper

Cessione di sportelli legata all'offerta avanzata su Ubi Banca

Roma, 19 mar. (askanews) – Intesa Sanpaolo e Bper Banca hanno rivisto il corrispettivo per la vendita a Bper delle filiali “risultante dall’unione con Ubi Banca”. Lo comunica Intesa Sp, sottolineando che con riferimento all’offerta pubblica di scambio su Ubi, annunciata il 17 febbraio, “è stato modificato l’accordo vincolante sottoscritto con Bper in merito alla cessione di un ramo d’azienda costituito da un insieme di filiali del gruppo risultante dall’operazione e dai rispettivi dipendenti e rapporti con la clientela”.

Il corrispettivo in denaro “è stato rideterminato in un importo pari al minore tra l’importo precedentemente concordato, ossia il 55% del patrimonio in termini di Common equity tier 1 del ramo, e l’80% del multiplo implicito pagato da Intesa Sanpaolo per il patrimonio in termini di Common equity tier 1 di Ubi”.