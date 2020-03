Giovedì 19 marzo 2020 - 12:32

Coronavirus, Enasarco accoglie appello: in arrivo 2 mln per agenti

Passa la linea portata avanti dai 5 consiglieri di "Fare Presto!"

Roma, 19 mar. (askanews) – L’appello dei cinque consiglieri Enasarco riconducibili alla lista “Fare Presto!” – Mei, Gaburro, Marcianó, Ricci e Triolo – ha trovato ascolto nella riunione del cda della Fondazione, tenutasi ieri in videoconferenza, nel corso della quale i temi all’ordine del giorno dei rappresentanti di Anasf, Federagenti, Fiarc e Confesercenti sono stati accolti all’unanimità dai quindici componenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Enasarco ha infatti deliberato all’unanimità uno stanziamento economico di 8,4 milioni di euro, appannaggio degli agenti in difficoltà, e un’ulteriore variazione al bilancio di due milioni di euro (a breve l’Ente fornirà le linee guida per la distribuzione) esattamente come richiesto dai cinque Consiglieri riconducibili a “Fare Presto!”, la lista che si candida alla guida di Enasarco per il prossimo quadriennio, nelle elezioni online che si terranno dal 17 al 30 aprile prossimi.

Per reperire le risorse il CdA ha revocato la delibera legata alle prestazioni assistenziali 2020, destinando quindi le risorse per asili nido, tesi, laurea e acquisto auto alle oggi ben più urgenti misure di sostegno inerenti l’emergenza per il Covid-19. Il CdA ha anche posto il problema della flessibilità sui vincoli per l’utilizzo degli avanzi di gestione 2019. “Enasarco nasce e vive per i lavoratori, quindi deve occuparsi dei lavoratori – fanno sapere i cinque consiglieri in una nota – e l’Ente oggi (ieri, ndr) lo ha fatto: noi vigileremo affinché tutto vada per il verso giusto e daremo sempre voce ai professionisti che abbiamo l’onore di rappresentare”.