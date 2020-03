Giovedì 19 marzo 2020 - 12:04

Coronavirus, Cerved: fino a maggio fatturato aziende -220 mld

Scenario pessimistico fino a dicembre -470 mld

Roma, 19 mar. (askanews) – Se l’emergenza Covid-19 durerà fino a maggio le imprese italiane perderebbero 220 miliardi nel 2020 e 55 miliardi nel 2021. Questa la stima fatta dal Cerved che traccia anche uno scenario pessimistico in cui la pandemia dura fino a fine anno causando una perdita di fatturato per le aziende italiane di 470 miliardi nel 2020 e 172 nel 2021. I settori più colpiti quello turistico con gli albergi e le strutture ricettive in generale, il trasporto areo e l’automotive. A beneficiare invece il commercio on line, la distribuzione alimentare e la farmaceutica.

Cerved stima che nello scenario base, con emergenza fino a maggio, servirebbero due mesi per il ritorno alla normalità mentre nel caso duri fino a dicembre servirebbero sei mesi per la ripresa in una ipotesi in cui inoltre ci sarebbe un completo isolamento e una chiusura di tutti i paesi Ue. Il centro studi tiene conto nella sua stima anche di interventi a sostegno delle imprese e delle famiglie da parte del governo.

In Lombardia con lo scenario base (pandemia fino a maggio) andrebbero persi 80 miliardi nel 2020-21 rispetto a tendenze ante Covid-19. In tutte le regioni nel 2021 si recupera il livello di fatturato 2019. In Basilicata e Piemonte le tendenze più negative per il 2020, a causa del peso dell’automotive. In Lombardia invece con lo scenario più pessimistico, cioè epidemia in corso fino a dicembre, andrebbero persi 182 miliardi nel 2020-21 rispetto a tendenze ante Covisd-19; nel Lazio 118 miliardi. Nel 2020 e perdite relativamente più pesanti si osservano in Basilicata (-29,2%), Piemonte (-23,2%) e Lazio (-24,6%).