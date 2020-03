Giovedì 19 marzo 2020 - 12:14

Conte: verso sblocco investimenti mai visto prima

Tra due settimane dovremmo essere pronti per firmarlo

Roma, 19 mar. (askanews) – “Ci stiamo lavorando giorno e notte nonostante l’emergenza, sarà un’opera di sblocco di investimenti pubblici mai vista prima, per alcune decine di miliardi di euro, basti pensare a quello che hanno al momento bloccato due stazioni appaltanti come Anas e Rfi, non so dire al momento se saranno 50 o 70 o 100 miliardi di euro, ma di sicuro sarà il più grande provvedimento degli ultimi decenni in termini di semplificazione delle procedure e degli investimenti, una cosa che nessuno ha mai realizzato prima e di cui l’Italia ha un bisogno quasi disperato, oggi più che mai per immaginare almeno una ripresa robusta dopo la crisi da coronavirus, e per trasformare questa crisi in una virtù”. Così il premier giuseppe Conte, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

Un’operazione, ha detto Conte, che è in dirittura di arrivo: “penso fra due settimane saremo pronti per firmarlo”. Un piano di investimenti per attivare la “leva di politica economica interna, che nessuna iniezione di liquidità può sostituire e che per decenni è stato il punto debole della crescita italiana. Sarà la migliore reazione possibile che potremo dare ai mercati, un’accelerazione mai vista prima negli investimenti pubblici, un provvedimento molto forte su cui spero ci sarà la larga convergenza di tutte le forze politiche”.

