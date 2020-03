Giovedì 19 marzo 2020 - 22:19

Alitalia, Patuanelli: vedremo offerte, se possibile collaborare

"Governo ha valutato l'importanza di avere compagnia di bandiera"

Roma, 19 mar. (askanews) – Per il futuro di Alitalia nei prossimi giorni il governo valuterà se sarà possibile conciliare il progetto di nazionalizzazione con le manifestazioni d’interesse presentate per la compagnia aerea. Lo ha affermato il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, secondo cui “vedremo nei prossimi giorni insieme al commissario Leogrande se ci sono, all’interno delle società che hanno fatto la manifestazione d’interesse, le possibilità di collaborare su questo progetto”.

“Dopo un’ampia discussione all’interno del governo – ha spiegato il ministro intervenendo a ‘Porta a porta’ – abbiamo ritenuto in questo momento di pensare a un futuro per la compagnia di bandiera, anche perchè abbiamo preso consapevolezza dell’importanza di avere una compagnia di bandiera in questo paese. Anche per i rimpatri che stiamo facendo dei nostri concittadini all’estero, Alitalia sta collaborando con il ministro Di Maio”.

“Il momento è molto critico per tutto il trasporto aereo”, ha aggiunto Patuanelli, ed è un fatto positivo “da questo punto di vista iniziare con una nuova società pubblica che possa, in questo momento, garantire un servizio pubblico essenziale e che sia pronta, in futuro, a cogliere le opportunità di mercato successive”.