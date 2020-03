Giovedì 19 marzo 2020 - 18:31

Alitalia, bando non va deserto ma strada è la nazionalizzazione

Usaerospace e Almaviva annunciano di aver partecpato

Roma, 19 mar. (askanews) – Il bando per l’Alitalia, chiuso ieri, non è andato deserto come alcuni temevano, ma la strada per la nazionalizzazione della compagnia è ormai stata decisa. Alla richiesta di manifestazioni d’interesse lanciata dal commissario Giuseppe Leogrande, ha risposto il gruppo americano Usaerospace Partners, che, attraverso il suo rappresentante in Italia, Carlo Goria, ha annunciato il proprio interesse per l’intero complesso aziendale.

“Alitalia è la storia del volo commerciale italiano nel mondo. Ha un portato di cultura, tradizioni e competenze unico che non può andare disperso. Un valore italiano e deve continuare ad esserlo – ha aggiunto Goria -. Siamo certi di trovare all’interno della Compagnia tutte le professionalità necessarie al rilancio dell’azienda”.

Goria si è detto “favorevolmente colpito dal ultimo decreto del Governo su Alitalia (il decretto ‘Cura Italia’ ndr.). Una strada che – si augura Goria – Usaerospace Partners Inc potrà percorrere insieme alle Istituzioni italiane ed ad ogni altro interlocutore pronto a collaborare al rilancio di questa storica azienda italiana”.

“Conosciamo molto bene le complessità in cui versa Alitalia e siamo certi che tutti dovranno e vorranno fare ogni sforzo per permettere a questo importante marchio di tornare ad essere un player globale capace di competere e portare l’eccellenza italiana nel mondo”, ha concluso Goria.

Ha risposto all’appello anche Almaviva in cordata con altre aziende attive nell’Information technology. “La decisione – ha spiegato l’azienda – è motivata dalla volontà di portare il contributo di consolidate esperienze d’impresa e competenze digitali per guardare alla prospettiva della compagnia nell’ambito di un più ampio progetto di rilancio per il Turismo e il Made in Italy”.

“Un piano strategico – ha proseguito Almaviva – indirizzato a valorizzare Alitalia quale soggetto centrale per profilo, assetto e missione, caratterizzato da completa digitalizzazione nella gestione dei servizi, da sistema integrato di assistenza e accoglienza, dalla capacità evoluta di promozione del turismo e del patrimonio culturale italiano”.

“Alitalia assume il ruolo di principale messaggero del Made in Italy – ha concluso Almaviva -, in una visione orientata a privilegiare innovazione e qualità dell’offerta, aprendo nuove e solide opportunità di occupazione”.

Ora spetterà al commissario straordinario passare al vaglio le manifestazioni d’interesse e riferire al Mise. Il Governo ha però già deciso per la costituzione di una newco a controllo pubblico che rinazionalizzi di fatto la compagnia. “Era il momento di nazionalizzare Alitalia ora più che mai – ha detto oggi la minsitra per i Trasporti e Infrastrutture, Paola De Micheli -. Lo dico perché abbiamo parlato del tema delle nazionalizzazioni e degli aiuti di Stato alle compagnie aeree ieri al Consiglio europeo dei trasporti. Il punto è questo: il primo discrimine è, noi vogliamo tenere Alitalia? Il governo ha deciso di sì e anche i governi del passato avevano deciso di si. Il punto è come – ha aggiunto -. In un tempo nel quale il traffico è diminuito del 95% e grazie ad Alitalia stiamo facendo il giro del mondo per riportare gli italiani che hanno paura di stare dove stanno, perché se si ammalano non si fidano della sanità dei Paesi nei quali stanno ma preferiscono finire in Italia. Col ministro Di Maio stiamo organizzando una quantità di recuperi di nostri connazionali. In questo momento abbiamo la necessità di evitare che il processo di amministrazione straordinaria di Alitalia inneschi una situazione di non ritorno. Questa è la strategia”.

Plaude a questa scelta e invita a fare presto, l’Associazione nazionale piloti. “Bene ha fatto il Governo a prevedere un’eventuale nazionalizzazione di Alitalia che ha bisogno di un accordo commerciale con le grandi compagnie aeree che la porti ad aumentare i ricavi ed eliminare gli sprechi e non con operatori economici che nulla hanno a che fare con il trasporto aereo”, ha detto il presidente dell’Anp, Marco Veneziani.

“Non c’è più tempo da perdere – ha concluso -: il commissario Leogrande e il Governo chiudano in fretta la vicenda e parta al più presto la New Company”.