Mercoledì 18 marzo 2020 - 16:26

Recordati: nuovo presidente sarà Altavilla, ex top manager di Fca

Tra candidati a successione Marchionne, addio improvviso nel 2018

Roma, 18 mar. (askanews) – Il nuovo presidente della Recordati sarà Alfredo Altavilla, ex top manager di Fiat Chrysler negli anni di Sergio Marchionne. La casa farmaceutica milanese ha ricevuto infatti le dimissioni di Flemming Ornskov dalla carica di presidente, “con efficacia dalla prossima assemblea dei soci, motivate da assorbenti impegni professionali”. Il cda quindi “ha manifestato l’intenzione di procedere, una volta divenute efficaci le dimissioni, alla nomina quale nuovo presidente del consigliere Alfredo Altavilla”.

Assunto alla Fiat nel 1990, fino a luglio del 2018 Altavilla è stato il responsabile di Fca per le attività nell’area Emea (Europa, Medio Oriente, Africa). Era uno dei dirigenti più vicini all’ex numero uno Sergio Marchionne, considerato per mesi tra i principali candidati a diventare il nuovo amministratore delegato quando Marchionne si sarebbe dimesso. Poi con la morte improvvisa del manager italo-canadese e la nomina di Mike Manley alla guida del gruppo, Altavilla ha dato immediatamente l’addio a Fiat Chrysler per cercare altre opportunità professionali.