Mercoledì 18 marzo 2020 - 13:24

Luxottica e Dolce&Gabbana rinnovano in anticipo accordo licenza

Per dieci anni, fino alla fine del 2029

Milano, 18 mar. (askanews) – Luxottica Group e Dolce&Gabbana hanno annunciato il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza in esclusiva per la progettazione, la produzione e la distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Dolce&Gabbana. Il rinnovo decennale, informa un comunicato, è effettivo dal primo gennaio 2020 e avrà decorrenza fino al 31 dicembre 2029.

“Siamo molto orgogliosi della collaborazione con Dolce&Gabbana e dei bellissimi occhiali che creiamo insieme. Dolce&Gabbana è un marchio globale e iconico e un grande ambasciatore del ‘made in Italy’. Continueremo a lavorare insieme per tradurre il concetto di lusso nel mondo dell’eyewear nel decennio a venire come abbiamo fatto negli ultimi quindici anni”, ha commentato Leonardo Del Vecchio, presidente esecutivo di Luxottica.

“È con grande soddisfazione che annunciamo l’estensione della nostra proficua collaborazione con il gruppo Luxottica grazie al rinnovo del nostro accordo di licenza. Siamo certi che proseguendo la nostra partnership con Luxottica – gruppo di riferimento del settore – riusciremo a sviluppare ulteriormente il grande potenziale della collezione Dolce&Gabbana occhiali che rappresenta sempre più una parte integrante dell’immagine del brand”, hanno aggiunto Domenico Dolce e Stefano Gabbana, fondatori di Dolce&Gabbana.