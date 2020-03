Mercoledì 18 marzo 2020 - 20:55

Gentiloni: la Ue sta discutendo anche di coronabond

"A crisi straordinaria, risposta con strumenti straordinari"

Bruxelles, 18 mar. (askanews) – Tra paesi Ue e istituzioni europee “stiamo discutendo anche di coronabond”, ha affermato il commissario europeo all’economia Paolo Gentiloni oggi a Bruxelles in una intervista al Tg3.

“Finora noi ci siamo concentrati sulla modifica delle nostre regole, per consentire a tutti i paesi di spendere e di investire in salute, sostegno ai posti di lavoro, liquidità per le imprese. Ora – ha sottolineato Gentiloni – dobbiamo invece dedicarci soprattutto agli strumenti straordinari: crisi straordinaria, risposta con strumenti straordinari. E stiamo discutendo anche dei ‘coronabonds'”, ha confermato, rispondendo a una domanda sulla richiesta del premier italiano, Giuseppe Conte, di ricorrere a questo strumento (l’emissione sul mercato di bond europei per finanziare la risposta degli stati membri all’epidemia del coronavirus).

“L’Italia – ha aggiunto il commissario Ue – è stata un modello per la risposta sanitaria. Tutti i paesi, anche se gradualmente, si sono uniformati a quelle decisioni e a quelle in impostazioni. Da italiano ne sono fiero, qui da Bruxelles. Bisogna fare lo stesso sul piano economico”, ha concluso.

loc/sam