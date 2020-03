Martedì 17 marzo 2020 - 22:46

Facebook dà un bonus di 1.000 dollari a chi lavora da casa

Per l'emergenza coronavirus

Roma, 7 mar. (askanews) – Facebook ha annunciato che darà ai suoi dipendenti, che stanno lavorando da remoto per l’emergenza coronavirus, 1.000 dollari di bonus.

Serviranno, ha spiegato l’azienda in un memo interno di cui ha dato notizia Cnn, per allestire un ufficio a casa e per altre spese familiari.

