Martedì 17 marzo 2020 - 12:36

Coronavirus, da Giuseppe Caprotti fondo da 10 mln per Lombardia

Iniziativa in coordinamento con la Regione e il Comune di Milano

Milano, 17 mar. (askanews) – Giuseppe Caprotti annuncia la costituzione di un fondo di 10 milioni a sostegno di iniziative terapeutiche in Lombardia contro il coronavirus e per un piano a favore delle categorie più deboli colpite dagli effetti dell’epidemia. E’ quanto si legge in una nota del figlio di Bernardo Caprotti, fondatore della catena di supermercati.

L’iniziativa sarà realizzata in coordinamento con la Regione Lombardia e il Comune di Milano.

La solidarietà innescata tra i cittadini milanesi e le imprese si arricchisce del contributo di uno dei figli del fondatore di Esselunga per fronteggiare al meglio questo difficile momento per l’Italia. “L’augurio – si legge nella nota – è che a tale gesto se ne accompagnino altri, piccoli o grandi che siano”.