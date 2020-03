Lunedì 16 marzo 2020 - 17:08

Windtre, on air la prima campagna del brand unico

Si rinnovano anche i canali digitali

Roma, 16 mar. (askanews) – È on air la prima campagna del nuovo brand unico Windtre, che racconta il posizionamento valoriale del marchio, con al centro una tecnologia accogliente e capace di avvicinare le persone. Windtre si pone, infatti, come facilitatore delle relazioni umane, grazie alla rete più grande d’Italia, un’infrastruttura ‘Top Quality’ di ultima generazione, già pronta per la sfida del 5G.

Dopo il primo spot ‘teaser’ che, attraverso una speciale animazione, rivelava il nuovo logo Windtre, è ora in TV il secondo episodio, in cui l’abile regia di Gabriele Muccino proietta lo spettatore in una storia emozionante e positiva, che descrive come la tecnologia possa avvicinare generazioni e riunire un gruppo di amici da tempo lontani. Non può mancare alla ‘reunion’ il brand ambassador di Windtre, Rosario Fiorello. Il tutto sottolineato dalla colonna sonora “Esseri Umani”, brano multiplatino della star del pop italiano Marco Mengoni, in una versione speciale per Windtre. La scelta riprende il claim ‘molto più vicini’, in linea con il posizionamento del marchio.

Accanto allo spot, in onda in una versione da 45 secondi sui principali network nazionali, è prevista una campagna multimediale che coinvolge stampa, canali digital e affissioni.

Nell’ambito della strategia di comunicazione del brand unico Windtre, si rinnovano, inoltre, i canali web e social. Sono online da oggi il nuovo sito consumer windtre.it e le pagine di brand Windtre su Facebook, Instagram e YouTube: strumenti pensati per mettere a disposizione dei visitatori una panoramica sulle proposte commerciali del brand, con un focus sulla rete ‘Top Quality’. Cambia anche la veste grafica di windtrebusiness.it e del profilo LinkedIn di Windtre Business, il marchio rivolto ad aziende e professionisti.