Lunedì 16 marzo 2020 - 18:05

Nuovi pesanti cali per Piazza Affari (-6,12%) ed Europa

Listini chiudono seduta sopra i minimi, attese per esiti G7

Milano, 16 mar. (askanews) – Nuovi cali per Milano e le principali Borse europee. L’ondata dei ribassi di avvio settimana, nonostante gli interventi delle banche centrali, oggi è partita da Sidney (-9,7%, peggior calo della sua storia) per toccare poi le Borse asiatiche (con Tokyo che ha segnato -2,46%). Sui mercati finanziari regna una volatilità da capogiro, mentre ormai non solo i singoli governi e le banche centrali ma anche gli organismi internazionali, dal Fmi all’Ue al G7, cercano di approntare misure per affrontare l’emergenza mondiale della pandemia generata dal coronavirus Covid-19.

In una giornata davvero intensa per le istituzioni italiane, con il governo Conte che ha varato un maxi-decreto da 25 miliardi di euro, che attiva flussi complessivi per 350 miliardi di euro, piazza Affari si è mossa sulle montagne russe. La Borsa di Milano, prima del decreto, è arrivata a perdere fino a oltre il 10%, toccando i minimi da giugno 2012. Poi, ha smorzato il calo fino a segnare intorno al -3%. Poco dopo, in scia alle altre piazze del Vecchi Continente, è tornata ad ampliare i cali, in seguito alla notizia che l’Ue è punta a una forte restrizione agli ingressi di persone non ritenuti necessari da Paesi esterni all’area Shenghen, per un periodo iniziale di 30 giorni che potrà essere prorogato. Piazza Affari ha chiuso, infine, con l’indice Ftse Mib in ribasso del 6,12% a 14.972,50 punti.

Peggio ha fatto Madrid (-7,94%), con la Spagna tra i Paesi europei finora più colpiti dal virus dopo l’Italia. Ribassi del 4,13% per Londra, del 5,26% per Francoforte e del 5,75% per Parigi. L’Europa ha chiuso mentre Wall Street, addirittura sospesa in apertura con un tracollo di oltre l’11%, continuava a essere in pesantissimo ribasso.

Tra le blue chip del Ftse Mib, i tonfi più sonori sono stati per Fca (-14,4%), UniCredit (-12,5%), Tim (-12,3%), Leonardo (-12,1%). Qualche titolo è comunque riuscito ha segnare progressi, come Ferragamo (+3,6%), Juventus (+1,9%), Buzzi (+0,68%), Snam (+0,37%). In un contesto orribile, ottimo debutto al mercato Aim per la matricola Unidata (+4,46%).

Ale 17.30 ora italiana era ancora in corso la videoconferenza dei capi di Stato del G7, sui cui esiti sono puntati ora i riflettori. All’ordine del giorno del meeting le strategie globali per affrontare l’emergenza Coronavirus. Ed è proprio un intervento coordinato di banche centrali e governi ciò che auspicano fortemente i mercati.