Lunedì 16 marzo 2020 - 12:16

Le Borse europee bruciano oltre 7 anni di rialzi, ai minimi dal 2012

Milano (-8,5%) ritorna sui valori di luglio 2012

Milano, 16 mar. (askanews) – I numeri sempre più drammatici del contagio da coronavirus fanno tremare i mercati e le Borse europee, coi crolli odierni, “bruciano” oltre 7 anni di guadagni, ritornando sui livelli del 2012. In particolare l’indice Stoxx Europe 600 lascia sul terreno il 9% circa e si porta ai minimi di novembre 2012. La Borsa di Milano perde l’8,5% e scivola fino ad arrivare a quota 14.559 punti, valori che non vedeva dall’estate del 2012. In profondo rosso anche Madrid (-9,4%), Parigi (-8,3%) e Francoforte (-7%).

A nulla sembra servita l’azione coordinata delle banche centrali mondiali per iniettare maggiore liquidità nel sistema nel tentativo di contrastare gli impatti sull’economia dal diffondersi del coronavirus, con la Fed che ha tagliato i tassi portandoli quasi a zero (in un range tra 0,25% e 0%) e ha annunciato l’acquisto di bond per 700 milioni di dollari.

Rar/Int5