Lunedì 16 marzo 2020 - 09:21

Easyjet: industria aviazione europea a rischio sopravvivenza

Compagnia potrebbe mettere a terra la maggior parte della flotta

Milano, 16 mar. (askanews) – L’industria dell’aviazione europea “ha di fronte a sé un futuro incerto e non c’è alcuna garanzia che le compagnie aeree, con i benefici che recano alle persone, all’economia e alle imprese, saranno in grado di sopravvivere a quello che potrebbe trasformarsi in un sostanziale blocco dei viaggi nel lungo periodo, con una prospettiva di ripresa molto lenta”. E’ quanto afferma Easyjet in una nota. “Il futuro dipenderà molto dalla possibilità di mantenere l’accesso alla liquidità, compresa quella messa a disposizione dai governi di tutta Europa”.

La compagnia ha intanto comunicato che sta proseguendo il suo programma di cancellazioni dei voli a causa del numero senza precedenti di misure restrittive imposte dai governi per combattere la pandemia da Coronavirus e al conseguente e significativo calo della domanda. Questo trend, spiega Easyjet proseguirà per il prossimo futuro e potrebbe portare alla messa a terra della maggior parte della flotta della compagnia. Laddove possibile, easyJet continuerà a effettuare voli di rimpatrio per aiutare i propri clienti a tornare a casa.