Lunedì 16 marzo 2020 - 10:01

Crollano le Borse europee nonostante Fed, euro sopra 1,12 dollari

Maglia nera a Parigi (-9,4%), seguita da Francoforte (-7,9%)

Milano, 16 mar. (askanews) – Borse europee a picco in mattinata nonostante l’azione coordinata delle banche centrali mondiali per iniettare maggiore liquidità nel sistema nel tentativo di contrastare gli impatti sull’economia dal diffondersi del coronavirus. I numeri del contagio in Europa fanno tremare i mercati. Maglia nera a Parigi (-9,4%), seguita da Francoforte (-7,9%), Madridi (-7,8%), Zurigo (-7,6%), Londra (-7,3%) e Milano (-6,9%). A Piazza Affari raffica di sospensioni.

Sul fronte dei cambi si rafforza ulteriormente l’euro nei confronti del dollaro: la moneta unica si porta sopra quota 1,12 contro i 1,1105 della precedente chiusura.

Ieri sera la Fed ha tagliato i tassi portandoli quasi a zero (in un range tra 0,25% e 0%) e ha annunciato l’acquisto di bond per 700 milioni di dollari.