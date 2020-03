Lunedì 16 marzo 2020 - 14:57

Coronavirus, gruppo Psa chiude fabbriche in Europa fino 27 marzo

Interrotte le forniture e crollo improvviso del mercato dell'auto

Roma, 16 mar. (askanews) – Il gruppo automobilistico Psa chiude tutte le fabbriche in Europa fino al 27 marzo per l’emergenza coronavirus. Lo comunica la società francese, che detiene i marchi Peugeot e Citroen, sottolineando che la decisione è stata presa per “l’accelerazione negli ultimi giorni di casi gravi di Covid-19 vicino ad alcuni siti produttivi, le interruzioni delle forniture da parte dei principali fornitori e il crollo improvviso del mercato dell’auto”.