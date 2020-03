Lunedì 16 marzo 2020 - 23:00

Coronavirus, Gentiloni: stimiamo a -2,5% impatto crisi su Pil Ue

Avremmo crescita -1,1%, con misure coordinate politiche bilancio

Bruxelles, 16 mar. (askanews) – La Commissione stima che il Pil dell’Eurozona subirà impatto negativo di circa due punti e mezzo percentuali di Pil a causa delle conseguenze economiche dell’epidemia di coronavirus. Lo ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni, parlando con alcuni giornalisti italiani a margine della conferenza stampa finale teletrasmessa dell’Eurogruppo, stasera a Bruxelles.

“Questa – ha detto Gentiloni – è la stima che abbiamo fatto come Commissione. Certamente, come si dice, è lo scenario centrale Purtroppo ci sono anche degli scenari più pessimisti di questo, che bisogna prendere in considerazione. Però al momento il messaggio è: se le misure coordinate di politica di bilancio funzioneranno, potremo ridurre l’impatto negativo sulla crescita a livello di un -2,5%, il che vuol dire portare l’Eurozona ha un -1,1% nel 2020”.

“Nella situazione in cui oggi ci troviamo – ha osservato il commissario – questo sarebbe il risultato di un’azione di mitigazione delle politiche di bilancio coordinate; perché – ha concluso Gentiloni – se non rispondiamo con misure coordinate si rischia una situazione ancora più difficile per quanto riguarda la crescita negativa”.