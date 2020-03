Lunedì 16 marzo 2020 - 21:40

Coronavirus, Centeno: faremo qualunque cosa a sostegno economia

Rievoca il "Whatever it takes" Draghi. Misure bilancio per 1% Pil

Bruxelles, 16 mar. (askanews) – Nella crisi economica causata dall’epidemia del coronavirus “proteggeremo i nostri cittadini e la nostra moneta”, e “faremo qualunque cosa che sarà necessaria, e anche di più per ripristinare la fiducia e sostenere una rapida ripresa”. Lo ha affermato stasera, riecheggiando il famoso “whatever it takes” con cui Mario Draghi salvò l’euro, il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno, durante una conferenza stampa teletrasmessa al termine della riunione in videoconferenza dei ministri delle Finanze dell’Eurozona.

“Il nostro impegno a fornire sostegno in questo momento di necessità è illimitato”, ha sottolineato ancora Centeno. “Siamo pronti – ha continuato – a qualunque ulteriore ulteriore coordinata e decisiva policy che sarà necessaria. Questo include misure di bilancio per sostenere la crescita e l’occupazione. Stiamo lavorando alle misure necessarie che servono per una ripresa economica, e ulteriori azioni per rispondere a una situazione in rapida evoluzione”.

“Il sostegno di bilancio totale per l’economia sarà molto significativo, in aggiunta ai nostri potenti stabilizzatori automatici: la combinazione delle misure di bilancio a livello nazionale ed europeo arriva a circa l’1% del Pil” dell’Ue, mentre “le misure combinate di liquidità arrivano a circa il 10% del Pil, e comprendono per lo più garanzie pubbliche e differimenti di pagamenti di imposte” (Segue)