Lunedì 16 marzo 2020 - 14:30

Borse europee a picco, Milano -10,8% sui minimi da giugno 2012

Maglia nera a Madrid (-12,2%)

Milano, 16 mar. (askanews) – Borse europee sempre più a picco, con gli indici che piombano sui minimi dal 2012. Maglia nera a Madrid, che lascia sul terreno il 12,2%, seguita da Parigi (-10,9%) e Milano, con il Ftse Mib che perde il 10,8% scivolando a 14.230 punti, livelli che non vedeva da giugno 2012. Francoforte crolla del 9,6%, Londra del 7,4%.

I numeri sempre più drammatici dei contagi da coronavirus nel mondo fanno tremare i mercati e a nulla sembra servita l’azione coordinata delle banche centrali mondiali per iniettare maggiore liquidità nel sistema nel tentativo di contrastare gli impatti sull’economia, con la Fed che ha tagliato i tassi portandoli quasi a zero (in un range tra 0,25% e 0%) e ha annunciato l’acquisto di bond per 700 milioni di dollari.

Intanto, per far fronte all’attuale situazione di turbolenza sui mercati, l’Esma, l’autorità europea dei mercati, ha abbassato dallo 0,2% allo 0,1% la soglia che fa scattare l’obbligo di comunicazione delle posizioni nette corte alle autorità nazionali di vigilanza.