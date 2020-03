Lunedì 16 marzo 2020 - 08:36

Borse asiatiche in netto calo nonostante mosse banche centrali

Fed taglia i tassi e annuncia acquisto bond per 700 mln di dollari

Milano, 16 mar. (askanews) – Chiusura in forte ribasso per le Borse asiatiche per niente rassicurate dalle mosse delle banche centrali per contrastare le conseguenze sull’economia mondiale dell’emergenza coronavirus. Sydney (-9,7%) ha registrato il peggior crollo della sua storia, Hong Kong ha lasciato sul terreno il 4,5%, Shanghai il 3,4%, Seul il 3,19%, Tokyo il 2,46%. I futures sui listini europei sono in profondo rosso.

Ieri sera, a sorpresa, la Fed ha tagliato i tassi portandoli quasi a zero (in un range tra 0,25% e 0%) e ha annunciato l’acquisto di bond per 700 milioni di dollari per contrastare la crisi derivante dal diffondersi nel mondo del coronavirus. Questa mattina la Banca centrale del Giappone ha deciso di lasciare i tassi invariati ma ha raddoppiato gli acquisti di Etf a 12.000 miliardi di yen (circa 113 miliardi di dollari) e ha incrementato gli acquisti sui bond a 2.000 miliardi di yen.