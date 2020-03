Lunedì 16 marzo 2020 - 18:14

Ancma: a rischio vendita migliaia moto Euro4, governo intervenga

Causa chiusura concessionari e transizione a Euro 5 nel 2021

Milano, 16 mar. (askanews) – Sono “decine di migliaia” le moto e gli scooter Euro 4 che rischiano di restare invenduti per la chiusura dei concessionari decisa con il Dpcm dell’11 marzo e la concomitante transizione alle motorizzazioni Euro 5, con lo stop alle immatricolazioni delle Euro 4 dal primo gennaio 2021. È l’allarme lanciato dal presidente di Confindustria Ancma (Associazione Ciclo, Motociclo e Accessori), Paolo Magri, che chiede un intervento del governo presso l’Unione Europea per ritardare di “almeno 6 mesi” la transizione all’Euro 5.

“È necessario – ha dichiarato Magri – pensare da subito a soluzioni emergenziali per rispondere a una situazione eccezionale, che potrebbe tradursi nei prossimi mesi in un danno importante per le aziende del settore: in particolare, riteniamo necessario pensare a un rinvio di almeno sei mesi della scadenza delle immatricolazioni Euro 4 e chiediamo quindi al Governo italiano di farsi promotore di questa richiesta anche presso le competenti sedi europee”.