Venerdì 13 marzo 2020 - 21:19

Wall Street chiude in forte rialzo guadagnando oltre il 9%

Dopo il discorso del presidente Donald Trump

Roma, 13 mar. (askanews) – Wall Street ha chiuso in forte rialzo la seduta di oggi, dopo che il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato lo stato d’emergenza per contrastare la diffusione del coronavirus. Gli indici hanno fatto registrare il maggior rally dal 2008, dopo aver avuto, ieri, la peggiore giornata dal 1987. Il Dow Jones ha guadagnato il 9,37%, lo S&P il 9,28%, il Nasdaq il 9,34%. In questa settimana, il Dow ha perso il 10,4%, lo S&P 500 l’8,8%, il Nasdaq l’8,2%.

Lo stato d’emergenza servirà a sbloccare 50 miliardi di dollari, stanziati per i disastri naturali, per usarli per contrastare il Covid-19. Trump ha fatto riferimento allo Stafford Act, la legge che dà alla Federal Emergency Management Agency (Fema), l’equivalente della nostra Protezione civile, il potere di coordinare il lavoro e di fornire gli aiuti necessari ai governi statali e locali. Negli Stati Uniti, registrati finora circa 1.700 casi e 41 morti. Il presidente ha dichiarato che 5 milioni di test saranno disponibili entro la fine del mese.