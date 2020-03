Venerdì 13 marzo 2020 - 16:44

Esselunga, esplode domanda e-commerce: richieste quintuplicate

La domanda passata dal 4 al 20%

Milano, 13 mar. (askanews) – Per Esselunga in questi giorni c’è stata una “esplosione della domanda” per quanto riguarda l’e-commerce. “Il mercato online alimentare in Italia vale complessivamente circa l’1% del totale. I mercati più avanzati in Europa e nel mondo si attestano tra il 4% e l’8%. In Esselunga siamo al 4% e le richieste ricevute in questi giorni ci portano sopra al 20%, cinque volte il livello attuale – spiega l’ad nella nota – È evidente che nessuno può soddisfare un balzo percentuale del genere. I tempi di consegna si stanno assestando sulle due settimane”. Per questo è stato fissato “un limite di una spesa per cliente per settimana e sono già in atto potenziamenti di natura straordinaria sulle preparazioni delle spese e sulla logistica. Vista l’eccezionale situazione, abbiamo avuto, e non escludiamo di avere nei prossimi giorni, delle criticità nell’area di Milano” afferma Kahale, che si scusa e ricorda che “non esistono problemi di approvvigionamento su tutta la nostra rete”.