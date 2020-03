Venerdì 13 marzo 2020 - 20:03

Confesercenti, Anasf e Federagenti chiedono misure a governo

Misure sostegno siano rivolte anche a mondo lavoro autonomo

Roma, 13 mar. (askanews) – In un comunicato unitario sottoscritto dalle associazioni di categoria Fiarc-Confesercenti, Anasf e Federagenti le sigle auspicano con forza “che il nuovo DPCM dedicato al Lavoro e alle misure di sostegno per le imprese, sia rivolto anche al mondo del lavoro autonomo e in particolare agli Agenti di Commercio e ai Consulenti Finanziari e non soltanto ai lavoratori dipendenti, come parrebbe. Non ci possono mai essere discriminazioni, men che meno in questo momento, tra lavoratori di serie A e di serie B”.

Per Alfonsino Mei di Anasf, manager IW Bank UBI Banca e membro del CdA di Fondazione Enasarco, “la peculiarità del lavoro svolto dalle categorie che rappresentiamo impone importanti interventi governativi a fronte di un momento nerissimo”.