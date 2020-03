Venerdì 13 marzo 2020 - 13:10

Confagricoltura: bene governo su ristori per cimice asiatica

Accolta la nostra richiesta

Roma, 13 mar. (askanews) – Per Confagricoltura è “una buona notizia” la decretazione del ministero delle Politiche agricole per la dichiarazione dello stato di calamità e per l’avvio del ristoro degli ingenti danni subiti dai produttori nel 2019 per l’infestazione di cimice asiatica (Halyomorpha halys) in Lombardia, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

“E’ stata accolta – osserva Confagricoltura – la nostra richiesta di intervenire al più presto con il Fondo di solidarietà nazionale che è stato appositamente finanziato con 80 milioni dall’ultima legge di bilancio; però per gli agricoltori danneggiati ed ora nel pieno dell’emergenza Covid-19 sarà opportuno ampliare i termini per la presentazione delle domande di intervento”.

“Attendiamo – conclude Confagricoltura – che terminino in tempi rapidi le istruttorie nelle altre regioni, per provvedere così a nuova dichiarazione dello stato di calamità. Andrà poi varato al più presto il decreto che consenta l’utilizzo dell’antagonista della cimice, la “vespa samurai” (Trissolcus japonicus)”.