Sabato 7 marzo 2020 - 11:46

Hedberg(WindTre): in rivoluzione del 5G Italia può essere leader

Ceo annuncia anche nuovo marchio unico e 6 miliardi d'investimenti

Milano, 7 mar. (askanews) – Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di WindTre, ha annunciato in un’intervista al Corriere della Sera il lancio del nuovo marchio unico e confermato 6 miliardi di investimenti in 5 anni, prevalentemente per lo sviluppo del 5G. Tecnologia, secondo il Ceo, in grado di consentire una grande svolta per l’Italia. Un Paese, ha osservato, che “può giocare un ruolo di leadership” in questo ambito. Per Hedberg, infatti, “è una vera rivoluzione, nella quale, però non si può vincere da soli. I nostri progetti pilota a l’Aquila e a Prato stanno funzionando molto bene. Abbiamo stipulato partnership con Università, istituzioni, industrie. Nei prossimi cinque anni, assicura, assisteremo a un cambiamento epocale. Entro il 2025, rileva, il 70% delle persone nel mondo sarà connesso in 5G. Noi saremo protagonisti di questo cambiamento, conclude, in linea con le esigenze e le aspettative dei nostri clienti”.

Red-Asa