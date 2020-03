Sabato 7 marzo 2020 - 14:56

Coronavirus, Catalfo: Cig per tutti e congedo straordinario

Intervista a Sole 24 Ore: "Misure per 2,5 miliardi"

Roma, 7 mar. (askanews) – Il pacchetto con le misure su lavoro e conciliazione con la vita privata vale circa 2,5 miliardi dei 7,5 miliardi di dote complessiva del decreto a sostegno del mondo produttivo colpito dall’emergenza Coronavirus atteso la prossima settimana sul tavolo del consiglio dei ministri. Il ministero del Lavoro pensa a reintrodurre la cassa integrazione in deroga, estendendola a tutti i lavoratori sul territorio nazionale non coperti dagli ordinari strumenti di integrazione salariale (Clgo, Cigse Fis) o che lavorano per imprese che li hanno terminati. Ad anticipare, in una intervista a Il Sole 24 Ore i contenuti delle misure per arginare l’impatto del coronavirus sull’occupazione è il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Si sta ragionando anche su specifici aiuti per lavoratori autonomi stagionali», e per venire incontro alle esigenze del genitori alle prese con le scuole chiuse fino al 15 marzo’ “stiamo mettendo a punto un congedostraordinario, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla legge 151 del 200l”, ha detto il ministro.