Venerdì 6 marzo 2020 - 00:28

Governo stanzia 7,5 miliardi. Nel 2020 deficit-Pil salirà al 2,5%

Gualtieri a Ue: non prevedibile durata crisi

Milano, 6 mar. (askanews) – Il ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, ha inviato al vicepresidente della commissione europea Valdis Dombrovskis e al commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, una lettera con cui spiega alla Commissione la decisione del governo di chiedere al parlamento l’autorizzazione allo scostamento dal deficit programmatico per fronteggiare l’emergenza coronavirus, dopo che il Governo ha raddoppiato le risorse e stanziato 7,5 miliardi di euro per sostenere famiglie e imprese.

“Alla luce della grave situazione – ha scritto il ministro – abbiamo deciso di approvare un pacchetto di misure di sostegno per l’economia. Il pacchetto consiste principalmente in un aumento delle risorse per il fondo di integrazione salariale e per l’assistenza finanziaria ai settori e alle imprese più colpiti, anche attraverso il rinvio di alcuni pagamenti fiscali e previdenziali e la fornitura di garanzie statali per assicurare il credito. Inoltre forniremo risorse extra per il sistema sanitario pubblico, la protezione civile e le forze di sicurezza, in modo che possano fornire assistenza alle persone colpite dalla malattia e applicare politiche di prevenzione”.

Il pacchetto di misure economiche “vale 6,3 miliardi in termini di impatto sul deficit pubblico”, ha spiegato Gualtieri. A settembre “il Parlamento ha autorizzato un disavanzo pubblico del 2,2% del Pil nel 2020. Se il Parlamento approverà la spesa aggiuntiva, la proiezione del deficit per il 2020 salirà al 2,5%”.

Secondo Gualtieri la ricaduta economica dell’emergenza coronavirus “sarà ampia e non possiamo prevederne con precisione la sua durata in questa fase”. “Siamo convinti – ha detto ancora – che l’aumento del carico fiscale per coprire i costi del pacchetto di emergenza in questa fase potrebbe aggravare i rischi al ribasso per l’economia italiana e danneggiare la fiducia in un momento molto delicato. L’Italia riprenderà con fermezza la sua strategia di riduzione del debito non appena le condizioni torneranno alla normalità”, ha concluso.

Rar