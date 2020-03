Venerdì 6 marzo 2020 - 12:33

Coronavirus: volano vendite nei supermercati, boom per e-commerce

Nielsen: in una settimana Gdo cresce del 12%. +81% nell'online

Milano, 6 mar. (askanews) – L’emergenza Coronavirus fa volare le vendite della Grande Distribuzione Organizzata che nella settimana compresa tra lunedì 24 febbraio e domenica 1 marzo hanno fatto registrare trend di crescita doppia cifra rispetto alla stessa settimana del 2019, con un’impennata del 12,2%. Con un vero e proprio boom per l’e-commerce: i prodotto di largo venduti online sono aumentati dell’81%, circa 30 punti percentialio in più rispetto alla settimana precedente

Dall’analisi condotta da Nielsen emerge che la tendenza si è invertita nell’ultima settimana di febbraio. Se infatti nei sette giorni precedenti era il Nord Ovest a trainare la crescita, la settimana che si è chiusa domenica 1 marzo ha visto il Sud Italia registrare gli incrementi più alti su base tendenziale, pari 15,8%. Seguono Centro e il Nord Est, con un +12,8% entrambi, e il Nord Ovest, in trend sempre molto positivo (+9,9%) ma, in questo caso, sotto la media nazionale.

A voler analizzare i vari format distributivi, a fare registrare i maggori trend di crescita sono i discount (+17,8%), seguiti subito dagli Specialisti Drug (+17,5%). Anche i supermercati crescono a doppia cifra (+14,6%), così come i liberi servizi (+10,8%). In lieve frenata gli ipermercati, che registrano una performance positiva ma sotto-media (+7,1%), anche come conseguenza della chiusura di alcuni punti vendita nei centri commerciali. In controtendenza, invece, il dato dei format Cash & Carry che ha fatto segnare un trend negativo (-9,22%) dovuto alle difficoltà dei player HoReCa (ospitalità e ristorazione), che utilizzano questo canale come fonte di approvvigionamento.

Secondo Romolo de Camillis, Retailer Service Director di Nielsen Connect in Italia, “non solo le apprensioni relative alla salute, ma anche la necessità di soddisfare consumi domestici aumentati, date le disposizioni di evitare luoghi pubblici affollati, ivi inclusi bar, ristoranti, etc, dà una nuova spinta alla spesa. L’adozione di misure preventive anche in molte Regioni del Mezzogiorno ha impattato il trend di crescita della Gdo, che al Sud cresce di 6 punti percentuali in più che nel Nord Ovest. In una situazione eccezionale come quella di oggi, la filiera del largo consumo dimostra grande efficienza e flessibilità, che si traduce nella capacità di soddisfare una domanda anomala”.