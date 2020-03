Venerdì 6 marzo 2020 - 09:22

Borsa, Milano apre in forte calo -2,51%, Europa tutta in ribasso

Dopo nuovi crolli di ieri a Wall Street sull'allarme coronavirus

Roma, 6 mar. (askanews) – Avvio di seduta pesante a Piazza Affari e con tutta l’Europa di nuovo in forte ribasso, in scia a nuovi crolli subiti ieri da Wall Street mentre non si attenua l’allamismo gobale sulla diffusione del cornavirus. A Milano l’indice Ftse-Mib ha aperto con uno scivolone del 2,51%, successivamente riduce lievemente il calo al meno 2,07%. Alle prime battute Francoforte segna meno 1,63%, Londra meno 1,29%, Parigi meno 1,64%.

Ieri oltre Atlantico l’indice Dow Jones ha chiuso lasciando sul terreno quasi 1.000 punt, con un meno 3,58%.

Nel frattempo si ricreano pressioni si titoli di Stato italiani, con lo spread, il differenziale dei tassi tra Btp decennali e Bund che si riallarga a 189 punti base.