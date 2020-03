Giovedì 5 marzo 2020 - 20:53

Autostrade rinvia ok a bilancio, valuta riflessi Milleproroghe

Esame del bilancio fissato al 27 aprile, assemblea il 29 maggio

Milano, 5 mar. (askanews) – Il cda di Autostrade per l’Italia – tenuto conto dell’opportunità di valutare i riflessi sulla redazione del progetto di bilancio 2019 della conversione in legge del Decreto Milleproroghe – ha deliberato di modificare il calendario degli eventi societari, avvalendosi del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea ordinaria. Aspi, si legge, in una nota, “ritiene che il rinvio possa consentire di eseguire le opportune valutazioni e acquisire quindi un quadro informativo il più possibile completo per la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato”. L’esame del progetto di bilancio è dunque fissato al 27 aprile e, di conseguenza, la data per l’assemblea, in unica convocazione, sarà posticipata al 29 maggio.