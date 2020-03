Mercoledì 4 marzo 2020 - 17:45

Fca: produzione Nuova 500 a giugno, pronti a venderla negli Usa

A luglio a Torino è prevista la presentazione ufficiale

Milano, 5 mar. (askanews) – La produzione della Nuova 500 elettrica partirà a giugno e Fca non ne esclude la vendita anche negli Stati Uniti. “Lo stiamo guardando, non lo escluderei assolutamente. La macchina è vendibile negli Usa e, se c’è domanda, soprattutto in California, siamo pronti a offrirla”, ha detto il responsabile del brand Fiat, Olivier Francois, durante la presentazione alla Triennale di Milano della Nuova 500 elettrica.

“In un primo tempo sarà venduta in Brasile già nel 2021”, ha spiegato Francois. Dopo l’anteprima mondiale a Milano, a luglio a Torino ci sarà la presentazione ufficiale mentre ad agosto partiranno le prime consegne in Italia e in Europa.